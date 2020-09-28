Продюсер Слава Marlow съезжает от Моргенштерна и начинает сольную карьеру

Продюсер Слава Marlow съезжает из «трэп-дома» Моргенштерна, где происходила работа над треками рэпера, и начинает сольную карьеру. Об этом битмейкер заявил в ролике на своем ютьюб-канале.

Marlow признался, что 2020 год стал для него самым веселым в жизни, в том числе благодаря «трэп-дому», где он провел последние полгода. «Эта замечательная эпоха подходит к концу. Это был очень крутой жизненный опыт, но теперь каждому пора побыть наедине с самим собой», — сказал продюсер.

Рассуждая о будущих планах, Marlow заявил, что через год планирует стать «артистом с большим количеством хитов в багаже». «Я хочу хоть раз попасть на топ-1 Apple Music. Я хочу свой тур по городам. Я хочу стать артистом. Я очень хочу писать треки, которые будут иметь большую популярность», — поделился битмейкер, отметив, что намерен записать за год 365 треков и выпустить лучшие.

Слава Marlow работал с Моргенштерном над многими его хитами, включая «Ратататата», «Опа», «Пососи», «Cadillac» и «El Problema», записанным совместно с Тимати. В июле Marlow вместе с Моргенштерном приняли участие в шоу канала «Че каво» и рассказали, сколько Алишер заработал за год.