В возрасте 96 лет умер физик и правозащитник Юрий Орлов — основатель Московской Хельсинкской группы. Об этом говорится на сайте организации, причины смерти не уточняются.

«Физик, правозащитник, мыслитель, он прожил долгую и активную жизнь, до последней возможности преподавая любимую физику и продолжая оставаться на связи с правозащитным движением», — сказано в сообщении группы.

Юрий Орлов был участником Великой Отечественной войны, окончил физический факультет МГУ, а после работал в Институте теоретической и экспериментальной физики АН СССР.

В 1956 году на партийном собрании, посвященном осуждению культа личности Сталина, Орлов назвал Сталина и Берию «убийцами, стоявшими у власти». Его уволили с работы и исключили из партии.

В 1973 году Орлов основал московскую ячейку организации Amnesty International, а в 1976 году — Московскую Хельсинкскую группу. В следующем году его арестовали и приговорили к семи годам лагерей и пяти годам ссылки за антисоветскую агитацию и пропаганду.

В 1986 году правозащитника обменяли на арестованного в США советского разведчика, после чего Орлов жил в Соединенных Штатах, но регулярно приезжал на родину.