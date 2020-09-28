Мэрайи Кэри в середине 90-х экспериментировала с альтернативным роком

Поп-певица Мэрайя Кэри призналась в своем твиттере, что в середине 90-х записывала альтернативный рок-альбом (!), который, правда, так и не вышел. Она также поделилась отрывком из одного из тех треков, и звучит он вполне в духе L7 и других женских альтернативных рок-групп того времени.

Певица рассказала, что записала альбом «ради шутки», но он помог ей пережить трудные времена. Тогда она как раз работала над пластинкой «Daydream», которая вышла в 1995 году.