«Я просто в халате, мне ничего не угрожает»: Киселев снял репортаж из томского номера Навального

Телеведущий Дмитрий Киселев слетал в Томск, чтобы пожить в гостиничном номере, где, предположительно, был отравлен политик Алексей Навальный. Репортаж вышел в программе «Вести недели».

Киселев провел ночь в номере отеля Xander, где накануне отравления останавливался Навальный. Ведущий «России 1» заявил, что «не пережил бы эту ночь», если бы в номере применялся яд такой силы, как «Новичок».

«И уж тем более Навальный, который из номера спокойненько отправился в аэропорт, туда бы не добрался. Он минимум два часа с лишним безмятежно двигался в сторону воздушной гавани, проходил регистрацию, сидел там в кафе, садился в самолет — и это все с немытыми руками, на которых было боевое отравляющее вещество, что вообще-то действует моментально?» — заявил Киселев.

Телеведущий побрился в кадре и заявил, что пригласил переночевать в номер жену, но та отказалась, потому что «брезгует».

«Я просто в халате, мне ничего не угрожает, все спокойно. И это контрастирует с той картинкой, которую мы видели в Солсбери», — заключил Киселев.

В ответ Алексей Навальный написал в своем твиттере, что не надевал халат и порекомендовал ведущему «России 1» наблюдать за своим состоянием.