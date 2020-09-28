Разработчик технологии деанонимизации силовиков под маской признался, что алгоритм пока не готов

Белорусский разработчик Андрей Максимов, живущий в Калифорнии, признался, что алгоритм распознавания силовиков под масками пока не готов. Об этом программист рассказал в разговоре с «Медузой».

На прошлой неделе Максимов продемонстрировал работу искусственного интеллекта, который якобы способен восстановить настоящие лица силовиков под масками и затем найти их персональные данные. В ролике Максимов использовал кадры задержаний с улиц белорусских городов.

Как признался разработчик, некоторые примеры деанонимизации из видео — не результат работы алгоритма, а простое заимствование из телеграм-канала «Каратели Беларуси Архив». «Медуза» установила, что семь из восьми примеров в ролике взяты именно из этого канала.

Причем в одном случае алгоритм совершил ошибку — он «идентифицировал» силовика на кадрах как Виталия Куцепалова, хотя «Медузе» удалось выяснить, что это старший оперуполномоченный по особо важным делам 3-го управления ГУБОПиК МВД Валерий Высоцкий. Такая же ошибка присутствовала и в телеграм-канале «Каратели Беларуси Архив».

Максимов заявил, что создатели алгоритма не собирались показывать свой проект на столь раннем этапе, но из‑за внезапной инаугурации Лукашенко и эскалации уровня насилия все же решили продемонстрировать свои наработки.

«Нам захотелось поставить силовиков на учет — дать им понять, что все технологии, которые нужны, чтобы их идентифицировать, существуют и что со временем их полная идентификация неизбежна», — пояснил разработчик.

Эксперты, опрошенные «Медузой», заявили, что распознать лицо под маской возможно — развитию технологии поспособствовала пандемия коронавируса, из‑за которой многие стали носить маски в общественных местах. Однако настоящие алгоритмы работают совсем не так, как показано в ролике Максимова.

К примеру, программа в демонстрационном видео якобы «перебирает» фотографии, чтобы определиться с идентификацией — современные же алгоритмы работают с такой огромной скоростью, что вывод каких‑то промежуточных данных на экран «сожрал» бы все ее мощности, пояснил Иван Шапшал, замгендиректора компании «Папилон», занимающейся биометрическими системами.