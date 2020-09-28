Разработчики The Last of Us выпустят настольную игру по ее мотивам

Студия Naughty Dog выпустит настольную игру по мотивам своей видеоигры The Last of Us. Представители компании написали об этом в твиттере в день The Last of Us (26 сентября).
Настолку разработают вместе с издателем CMON, который уже занимался адаптациями видеоигр Bloodborne и God of War. Подробностей о настольной The Last of Us пока нет ни о геймплее, ни о примерных сроках выхода, но представители CMON обещают создать нечто очень увлекательное, что передаст атмосферу «неожиданных поворотов», «напряженных перестрелок» и «огорчения из‑за предательства».
The Last of Us (одна из главных игр третьего и четвертого поколения игровой консоли Sony PlayStation) вышла в 2013 году на PlayStation 3 и через год — на PlayStation 4 в виде расширенного переиздания. Игру очень высоко оценили критики и геймеры, а специализированные издания называли ее тогда игрой года, ради нее люди покупали приставки.
The Last of Us 2 вышла летом 2020 года и обрела бешеную популярность, хотя ее релиз и был ознаменован серьезными скандалами в игровом сообществе. Мы писали подробнее о том, чем эта игра отличается от того, что мы привыкли видеть в видеоиграх.