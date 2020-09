Разработчики The Last of Us выпустят настольную игру по ее мотивам

Студия Naughty Dog выпустит настольную игру по мотивам своей видеоигры The Last of Us. Представители компании написали об этом в твиттере в день The Last of Us (26 сентября).

Настолку разработают вместе с издателем CMON, который уже занимался адаптациями видеоигр Bloodborne и God of War. Подробностей о настольной The Last of Us пока нет ни о геймплее, ни о примерных сроках выхода, но представители CMON обещают создать нечто очень увлекательное, что передаст атмосферу «неожиданных поворотов», «напряженных перестрелок» и «огорчения из‑за предательства».