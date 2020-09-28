Объявлены победители 17-го независимого баттла hip-hop.ru

Интересно, что в пятом раунде баттла Витя Classic должен был соревноваться с Оксимироном, но тот не стал подавать трек. О том, что еще достойного внимания происходило на баттле, «Афиша Daily» писала ранее здесь, а здесь — рассказывала историю баттл-рэпа в России.