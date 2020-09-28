В России впервые с начала лета выявили более 8000 новых пациентов с COVID-19

В России за последние сутки выявили 8 135 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб Москвы по контролю за ситуацией с пандемией. Всего в стране зарегистрировали 1 159 573 заражений.

Как обычно, больше всего случаев обнаружили в Москве — 2217, а также в Петербурге (237) и в Подмосковье (212). Число новых заражений впервые с начала лета превысило 8000 случаев, в последние месяцы оно неуклонно уменьшалось.