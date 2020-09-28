Познер вступился за российскую вакцину от коронавируса

Журналист Владимир Познер вступился за российских ученых и разработанную ими вакцину от коронавируса, которую часто критикуют — в основном иностранные специалисты.

«У меня нет повода думать, что, объявляя о создании антивируса, наши ученые пошли на обман людей. Я не думаю, что, делая вакцину, такие люди, как Собянин, обманывают общественность. Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — считает Владимир Познер. Сам он еще в начале пандемии ушел в самоизоляцию и призывал других следовать карантинным ограничениям.

Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V» 11 августа. Позже стало известно из непубличного отчета Центра имени Гамалеи, что вакцину зарегистрировали без третьего этапа исследований и у нее оказалось много побочных эффектов. В третьем этапе испытаний вакцины уже примут участие граждане Беларуси, Венесуэлы и, возможно, Мексики.

Вторая вакцина, изготовленная государственным научным центром «Вектор», может быть выпущена в ноябре. В Минздраве в течение двух месяцев ожидают еще не менее двух заявок на проведение клинических испытаний вакцины от коронавируса.