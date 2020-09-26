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«Возьми на себя»: группа «Источник» выпустила сингл с нового альбома

Анастасия Цой
Сегодня в 13:51

Московская группа «Источник» выпустила сингл «Возьми на себя». Новый альбом, в который попадет этот трек, будет называться «Pop Trip» и выйдет 9 октября.

Презентации пластинки пройдут в нескольких городах: 8 ноября в Москве, 12 ноября в Харькове, 13 ноября в Киеве, 15 ноября в Минске и 21 ноября в Петербурге. Следить за информацией можно в группе в «ВКонтакте».

«Pop Trip» станет третьей пластинкой «Источника». Предыдущие — «Может правда все закончится вот так» и «Так я в детстве все и представлял» — выходили в 2017 и 2018 годах.

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