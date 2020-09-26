Роспотребнадзор сорвал концерт ска-панк-группы Distemper в Москве

Роспотребнадзор сорвал концерт ска-панк-группы Distemper в московском клубе Crystal Hall, сообщил телеграм-канал ИМИ.

Выступление музыкантов прервали через полтора часа после начала концерта, после чего представители властей попросили зрителей уйти. Есть ли задержанные, пока неизвестно. Distemper поблагодарили поклонников за то, что пришли на концерт, и обещали, что придумают для них подарок на следующем шоу.

«К сожалению, темные силы московской мэрии и Роспотребнадзора решили, что именно сегодня нужно испортить вечер. Мы сделали все, что в наших силах!», — написали музыканты в группе во «ВКонтакте».

В январе 2020 года группе Distemper уже приходилось отменять концерт в Калуге из‑за предупреждения местной прокуратуры. По мнению властей, в песнях коллектива содержатся «высказывания, пропагандирующие радикальные анархистские взгляды». Выступление в итоге состоялось после того, как музыканты нашли нового организатора.

Группа Distemper была образована в 1989 году и с тех пор стала одним из самых известных российских коллективов в Европе. Участники Distemper все эти годы выступали против расизма и дискриминации, а также записали несколько песен против любых видов насилия («Нет расизма — нет проблем», «Мы ножи не носим!»), часто играли на антифашистских фестивалях.