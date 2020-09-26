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Pixies выпустили новый сингл «Hear Me Out»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:57

Бостонская рок-группа Pixies выпустила новый сингл «Hear Me Out». Клип на песню появился на ютьюб-канале коллектива.

Трек записан при участии басистки Паз Леншантин. По словам Леншантин, исполнившей вокальную партию, «Hear Me Out» — это песня «о том, как все идет не так, как мы надеялись, но мы знаем, что все будет в порядке, несмотря на это».

Музыкальное видео сняла венгерский режиссер Максимилла Лукакс, которая ранее работала с Кортни Лав, Карен Элсон, First Aid Kit, Фло Моррисси, Эдвардом Шарпом, the Magnetic Zeros и Лу Дуайон.

Pixies были образованы в Бостоне в 1986 году, выпустили четыре альбома и распались в 1993 году. Уже в 2004-м группа собралась снова, но новый материал поклонники услышали только спустя десять лет (его записывали уже без басистки Ким Дил). Последний на данный момент альбом Pixies ― «Beneath the Eyrie» ― вышел в сентябре 2019 года. Коллектив собирался приехать в Россию летом 2020 года, но из‑за пандемии перенес концерты на 2021 год.

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