Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст разместил в твиттере более 40 постов с иконами — как католическими, так и православными. Публикации он сопроводил единственным комментарием к твиту с пророком Моисеем : «Вот кто мы на самом деле».
Среди выложенных Уэстом изображений было много икон и картин с темнокожими святыми — например, сыном африканских рабов и лидером францисканских паломников Бенедиктом Мавром, или эфиопским священником Моисеем Муриным.
Больше всего среди публикаций рэпера оказалось православных икон: «Спас Эммануил», «Троица» работы Андрея Рублева, «Христос Виноградная Лоза», «Климент Орхидский», «Святые Иоаким и Анна», «Страшный суд» и другие.
Недавно Канье Уэст опубликовал в твиттере серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем. Также рэпер заявил, что не будет выпускать новую музыку, пока компании Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от обязательств по контрактам. И выложил фотографию Владимира Путина на тренировке по дзюдо.
В июле Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а программу озвучил достаточно радикальную. Затем он выступил перед избирателями, но его речь многие восприняли как проявление маниакального эпизода биполярного расстройства, которым страдает рэпер. Сейчас музыкант вышел из президентской гонки.
В августе Уэст заявил, что хочет создать христианский TikTok. «Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира», — писал он.
В прошлом году музыкант выпустил альбом «Jesus Is King». Прочитать о нем можно здесь. Этим летом он анонсировал новую пластинку, которая должна была называться «God’s County», позже рэпер изменил название на «Donda».