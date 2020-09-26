Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст разместил в твиттере более 40 постов с иконами — как католическими, так и православными. Публикации он сопроводил единственным комментарием к твиту с пророком Моисеем : «Вот кто мы на самом деле».

Среди выложенных Уэстом изображений было много икон и картин с темнокожими святыми — например, сыном африканских рабов и лидером францисканских паломников Бенедиктом Мавром, или эфиопским священником Моисеем Муриным.

Больше всего среди публикаций рэпера оказалось православных икон: «Спас Эммануил», «Троица» работы Андрея Рублева, «Христос Виноградная Лоза», «Климент Орхидский», «Святые Иоаким и Анна», «Страшный суд» и другие.