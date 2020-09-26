перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Канье Уэст выложил в твиттер десятки икон, в том числе — православные 0:35
Власти Беларуси потребовали лишить портал tut.by статуса СМИ Вчера в 23:33
В Украине пользователей «ВКонтакте» поставят на учет Вчера в 22:38
Ученые научились предсказывать вирусы до появления симптомов. Это позволит сдержать COVID-19 Вчера в 22:31
Под Харьковом разбился военный самолет с курсантами. Погибли 22 человека Вчера в 21:45
Третьяковская галерея/YouTube Художник Эрик Булатов представит свой первый мурал в Выксе
Художник Эрик Булатов представит свой первый мурал в Выксе Вчера в 21:28
Уфимский рэпер Kurt92 выпустил альбом «Амбассадор хардкора». На фитах — Boulevard Depo и Saluki Вчера в 21:27
МИД России заявил, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой Вчера в 21:02
Рошин Мерфи выпустила клип на трек «Something More» Вчера в 20:47
В Москве возвращают ограничения, Хаски выпустил альбом и другие новости дня Вчера в 20:26 Дайджест
Alex Rags/YouTube Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета», известную как община Виссариона
Прокуратура потребовала ликвидировать «Церковь последнего завета», известную как община Виссариона Вчера в 20:02
В «Гараже» покажут спектакль, в котором играют слабослышащие актеры и используют жестовый язык Вчера в 18:05
В Великобритании сумчатая крыса получила высшую награду для животных Вчера в 17:40
«Мумий Тролль» отпразднуют день рождения альбома «Точно ртуть алоэ» онлайн-концертом в VR Вчера в 17:09
«Открытые медиа»: Кремль обсуждает введение карантина при 10 тыс. случаев COVID-19 в день Вчера в 16:59
anonymousdesu404/YouTube На HBO Max выйдет сериал по мотивам фильма Акиры Куросавы «Расемон»
На HBO Max выйдет сериал по мотивам фильма Акиры Куросавы «Расемон» Вчера в 16:50
На мундепа и координатора «Архнадзора» напали. Они пытались остановить снос башни XIX века Вчера в 16:48
Названа главная российская актриса десятилетия Вчера в 16:17
«Пир во время чумы»: послушайте новый альбом группы «Кис-кис» Вчера в 15:49
Сергей Собянин ответил на самые популярные вопросы о возвращении ограничений из‑за коронавируса Вчера в 15:40
Отключить рекламу

Канье Уэст выложил в твиттер десятки икон, в том числе — православные

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:35

Рэпер и кандидат в президенты США Канье Уэст разместил в твиттере более 40 постов с иконами — как католическими, так и православными. Публикации он сопроводил единственным комментарием к твиту с пророком Моисеем : «Вот кто мы на самом деле».

Среди выложенных Уэстом изображений было много икон и картин с темнокожими святыми — например, сыном африканских рабов и лидером францисканских паломников Бенедиктом Мавром, или эфиопским священником Моисеем Муриным.

Больше всего среди публикаций рэпера оказалось православных икон: «Спас Эммануил», «Троица» работы Андрея Рублева, «Христос Виноградная Лоза», «Климент Орхидский», «Святые Иоаким и Анна», «Страшный суд» и другие.

Недавно Канье Уэст опубликовал в твиттере серию постов, в которых назвал себя новым Моисеем. Также рэпер заявил, что не будет выпускать новую музыку, пока компании Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от обязательств по контрактам. И выложил фотографию Владимира Путина на тренировке по дзюдо.

В июле Канье Уэст зарегистрировался кандидатом в президенты США. В качестве партии он указал BDY, то есть The Birthday Party (это можно перевести и как «партия дня рождения», и как «вечеринка по случаю дня рождения»), а программу озвучил достаточно радикальную. Затем он выступил перед избирателями, но его речь многие восприняли как проявление маниакального эпизода биполярного расстройства, которым страдает рэпер. Сейчас музыкант вышел из президентской гонки.

В августе Уэст заявил, что хочет создать христианский TikTok. «Мы молимся, что сможем работать вместе с TikTok, чтобы создать соответствующую христианству версию. Она должна быть безопасной для детей всего мира», — писал он.

В прошлом году музыкант выпустил альбом «Jesus Is King». Прочитать о нем можно здесь. Этим летом он анонсировал новую пластинку, которая должна была называться «God’s County», позже рэпер изменил название на «Donda».

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
ужасы
Заклятье. Дом 32
Испанский фильм ужасов о проклятом доме
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Копы в огне
Нашумевшая хип-хоп опера возвращается на сцену
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить