Ученые научились предсказывать вирусы до появления симптомов. Это позволит сдержать COVID-19

Ученые из Университета Дьюка в США научились предсказывать появление вирусных инфекций до возникновения у пациентов первых симптомов. Об этом сообщает портал Medical Xpress.

Исследование, проводившееся с 2009 по 2015 год, сможет, по мнению специалистов, помочь в сдерживании пандемии коронавируса. Для предупреждения заболеваний, в число которых входят не только коронавирусы, но и грипп, энтеровирус, аденовирус, необходимо проводить тесты крови на экспрессию генов.

Они раньше, чем привычные ПЦР-тесты, указывают на заражение. По словам ученых, гены организма реагируют на патоген еще до появления симптомов болезни. Сейчас специалисты проводят дополнительные исследования, направленные непосредственно на решение проблемы COVID-19.

Изначальная научная работа была направлена на изучение биологических проб студентов Университета Дьюка и их ближайшего окружения — соседей по комнате, друзей и партнеров. Для большинства участников исследования тест на экспрессию генов точно предсказал вирусную инфекцию за три дня до возникновения симптомов.

Как отмечают ученые, результаты этого исследования не только позволят успешнее бороться с эпидемиями и пандемиями, но также помогут подбирать правильное лечение для больных — например, не назначать антибиотики при вирусных инфекциях (они эффективны только при бактериальных инфекциях).

В России за последние сутки впервые с июня выявили больше 7 тыс. случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших в Москве, Петербурге и Московской области. Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 увеличилось в России до 1 136 048.