Рошин Мерфи выпустила клип на трек «Something More»

«На дворе мрачные времена, и наша песня символизирует собой восход солнца. Тот момент, когда диджей включает последнюю песню совершенно прекрасной ночи», — говорит исполнительница.

Трек предваряет новый, пятый студийный альбом Рошин Мерфи под названием ««Róisín Machine» — он выйдет на всех стриминговых площадках 2 октября. Помимо «Something More» на пластинке окажутся диско-фанковая «Incapable», танцевальная «Murphy’s Law» в духе 1970-х, ню-дискотрек «Narcissus», а также еще шесть композиций.

Рошин Мерфи стала известна в составе группы Moloko в середине 1990-х. После распада группы в 2005 году певица начала сольную карьеру и выпустила дебютный альбом «Ruby Blue». Затем исполнительница записала еще три альбома — «Overpowered», «Hairless Toys» и «Take Her Up to Monto». С момента выхода последнего прошло уже больше четырех лет.