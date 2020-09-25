В «Гараже» покажут спектакль, в котором играют слабослышащие актеры и используют жестовый язык

В летнем кинотеатре музея современного искусства «Гараж» 27 сентября пройдет показ спектакля «Работа актера над…» по пьесе глухой сценаристки и драматурга Полины Синевой.

По сюжету кинопродюсер пытается снять ремейк короткометражки «Двое» Михаила Богина, в которой слышащий юноша влюбляется в глухую девушку. Все должно получиться лучшим образом: главную роль должна сыграть новая звезда кино, а ей в помощь наняли консультанта — слабослышащую актрису. Но что‑то идет не так.

Режиссер — Елена Смородинова. Спектакль, в котором задействованы как слышащие, так и слабослыщащие актеры, играется на русском и русском жестовом языках.

«Для нас текст Полины Синевой — документ, дающий представление о том, как глухой человек представляет звучание мира и разговорную речь. Мы не только задаемся вопросами профессиональной этики и сценической правды (может ли глухого играть слышащий?), но и ищем точки соприкосновения между мирами глухих и слышащих.

За четыре года существования этого проекта мы стали гораздо лучше друг друга понимать и выяснили, что многие барьеры — у нас в голове. Внесла правки в проект и пандемия. Для слабослышащих, читающих по губам, повсеместное ношение масок — реальная проблема. Об этом мы тоже будем говорить», — рассказала режиссер.

Спектакль «Работа актера над…» стал победителем конкурса экспериментальных проектов Black-box-2016 в Центре имени Всеволода Мейерхольда, а предпремьеру сыграли в Электротеатре «Станиславский» в октябре 2019 года. Показ в «Гараже» приурочен ко дню жестовых языков.