На мундепа и координатора «Архнадзора» напали. Они пытались остановить снос башни XIX века

В Москве избили муниципального депутата района Лефортово Александру Андрееву и координатора «Архнадзора» Андрея Новичкова. Они пытались остановить снос водонапорной башни XIX века, которую власти признали самостроем.

Андреева рассказала «ОВД-Инфо», что они с Новичковым приехали на Ходынскую улицу, где происходит снос здания. Мундеп вызвала полицию, поскольку считает работы незаконными. Прибывшие правоохранители ненадолго остановили снос, но представители подрядчика сказали, что они действуют от лица государственного органа и намерены продолжить работы. После этого, по словам Андреевой, полиция больше ни во что не вмешивалась, а когда противостояние с рабочими стало ожесточеннее, и вовсе уехала.

Подробности конфликта не уточняются, но «ОВД-Инфо» пишет, что Андреева и Новичков получили многочисленные ссадины и синяки, мундепу порвали куртку и зарядку от телефона. Андреева сказала, что пыталась связаться с Объединением административно-технических инспекций Москвы и с Государственной инспекцией по недвижимости Москвы, но безуспешно.