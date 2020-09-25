На HBO Max выйдет сериал по мотивам фильма Акиры Куросавы «Расемон»

На стриминговой платформе HBO Max выйдет сериал по мотивам фильма Акиры Куросавы «Расемон», пишет Variety. Сценарий напишет Верджил Уилльямс («Ферма «Мадбаунд»).

Сериал не будет в точности повторять знаменитую картину классика японского кинематографа, но сохранит некоторые ее особенности, в том числе взгляд на одно и то же событие с точки зрения разных персонажей.

«Я рад работать с кинокомпанией Amblin Partners и сервисом HBO Max, чтобы переосмыслить «Расемон» для сегодняшней аудитории. Я рад, что видение моего отца, отраженное в этой вдохновляющей истории, сохранится и станет доступным для нового поколения», — сказал сын Акиры Куросавы.

Другие подробности о проекте (например, актерский состав, режиссер и дата выхода) пока неизвестны.

Фильм «Расемон» основан на двух произведениях японского писателя Рюноскэ Акутагавы — «В чаще» и «Ворота Расемон». Он вышел в 1950 году и был удостоен «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля и премии «Оскар».