«Пир во время чумы»: послушайте новый альбом группы «Кис-кис»

Рок-группа «Кис-кис» выпустила новую пластинку «Пир во время чумы». Послушать ее можно на всех популярных стриминговых платформах. Также участники группы предлагают искать альбом «на исцарапанных стенках» вашего «падика».

В начале марта «Кис-кис» представила новый мини-альбом, который получил название «Друзья». На нем всего три трека, послушать которые можно здесь.

Дебютный альбом группы — «Юность в стиле панк» — вышел в марте прошлого года. В сентябре коллектив выпустил мини-альбом «Магазин игрушек для взрослых», а в ноябре «Афиша Daily» поговорила с «Кис-кис» о гендерных стереотипах, алкоголе и тиндере.