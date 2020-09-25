Фабрика во Вьетнаме продавала использованные презервативы под видом новых. Их мыли и переупаковывали

Полиция во Вьетнаме прикрыла фабрику, которая поставляла использованные презервативы под видом новых. Было изъято более 300 тыс. бывших в употреблении презервативов, пишет Reuters.

Склад находился в провинции Бин Донг, на юге страны. Правоохранители обнаружили в нем десятки больших сумок, набитые контрацептивами. Общий вес сумок превышает 360 килограмм, что, по подсчетам полиции, эквивалентно 345 тыс. презервативов.