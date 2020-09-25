Фабрика во Вьетнаме продавала использованные презервативы под видом новых. Их мыли и переупаковывали

Полиция во Вьетнаме прикрыла фабрику, которая поставляла использованные презервативы под видом новых. Было изъято более 300 тыс. бывших в употреблении презервативов, пишет Reuters.
Склад находился в провинции Бин Донг, на юге страны. Правоохранители обнаружили в нем десятки больших сумок, набитые контрацептивами. Общий вес сумок превышает 360 килограмм, что, по подсчетам полиции, эквивалентно 345 тыс. презервативов.
Во время спецоперации была задержана 33-летняя женщина — работница фабрики. Она рассказала, что использованные презервативы кипятили в воде, сушили, придавали им первоначальную форму при помощи деревянного фаллоса, а затем упаковывали и перепродавали. За каждый килограмм продукта работникам давали по 17 центов (примерно 13 рублей).
Сколько таких контрацептивов уже было продано, остается загадкой. Владелец склада сообщил, что ежемесячно им приносил использованные презервативы неизвестный. Кто он и откуда у него резиновые изделия — теперь должна выяснить полиция.