Владелец квеструмов «Клаустрафобия» подал в суд на прокатчика фильма о квестах

Владелец сети квеструмов «Клаустрафобия» подал иск на 150 млн рублей к компании «Наше Кино», выпустившей в прокат фильм «Клаустрофобы: квест в Москве». Истец считает, что прокатчик незаконно использует его торговый знак, пишет РБК со ссылкой на текст иска.

«Наше Кино» выпустило в прокат фильм «Клаустрофобы: квест в Москве» 24 сентября. В оригинале он называется Follow Me («Подписывайтесь на меня»). Истец отмечает, что прокатчик не только иначе перевел название фильма, но и использовал целевой запрос в поисковых системах «квест в Москве».

«Клаустрофобия» требует взыскать с ответчика 150 млн руб. убытков, а также изъять из оборота продукцию, содержащую товарный знак «Клаустрофобия». Истец считает, что название фильма схоже с названием сети квеструмов «до степени смешения». Представитель компании «Наше Кино» не ответил на запрос РБК.

«Клаустрафобии» принадлежит 149 квеструмов, которые находятся в России, Испании и Эстонии.