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Сериал про вампиров-пионеров и экранизация Глуховского: «Кинопоиск HD» рассказал о премьерах сезона

Семён Гудошников
Сегодня в 10:33

Стриминговый сервис «Кинопоиск HD» рассказал о премьерах нового сезона. В список вошли сериал «Пищеблок» по одноименному роману Алексея Иванова, сериал «Топи» по рассказам Дмитрия Глуховского, а также политический триллер по сценарию Сергея Минаева.

Одна из главных премьер сезона — сериальная экранизация «Азазель» Бориса Акунина. События в ней разворачиваются в современной альтернативной России, где не случилось Октябрьской революции и по-прежнему царствует дом Романовых. Сейчас проект находится на стадии разработки.

В список премьер также вошли — политический триллер «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и ретро-хоррор по роману Александра Иванова «Пищеблок». События последнего происходят в небольшом пионерском лагере на берегу Волги в разгар Олимпиады 1980 года.

Среди других оригинальных шоу «Кинопоиск HD»:


  • «Просто представь, что мы знаем», новый сериал Романа Волобуева о редакции анонимного телеграм-канала;
  • «Беспринципные», комедийный сериал по рассказам Александра Цыпкина о неприличных историях, которые случаются с приличными, казалось бы, жителями Патриарших прудов;
  • «Настя, соберись!» — многосерийное драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли;
  • «Я не шучу» — история Лены, которая живет в мегаполисе и ищет себя и любовь, лавируя между карьерой, воспитанием детей, общением с бывшими мужьями и свекровью.

После выхода в прокат на сервисе будут доступны главные фестивальные фильмы года от российских режиссеров. В их числе:


  • Показанная на Берлинском кинофестивале 2020 драма Вадима Перельмана «Уроки фарси»;
  • Триумфатор «Кинотавра» и Венецианского кинофестиваля, приключенческий фильм «Китобой» от режиссера Филиппа Юрьева;
  • Фильм открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» — драма Павла Лунгина «Эсав» по одноименной семейной саге Меира Шалева;
  • Участник конкурсной программы ММКФ-2020 — триллер «Гипноз» Валерия Тодоровского.

Весной 2021 года на «Кинопоиск HD» выйдут новые сезоны сериалов «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр».

Ранее пользователи «КиноПоиска» назвали фильмы, над которыми они плакали. Чаще всего упоминаются «Белый Бим Черное ухо», «Хатико: Самый верный друг», «Терминатор-2: Судный день», «Зеленая миля» и «Список Шиндлера».

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