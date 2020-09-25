Сериал про вампиров-пионеров и экранизация Глуховского: «Кинопоиск HD» рассказал о премьерах сезона

Стриминговый сервис «Кинопоиск HD» рассказал о премьерах нового сезона. В список вошли сериал «Пищеблок» по одноименному роману Алексея Иванова, сериал «Топи» по рассказам Дмитрия Глуховского, а также политический триллер по сценарию Сергея Минаева.

Одна из главных премьер сезона — сериальная экранизация «Азазель» Бориса Акунина. События в ней разворачиваются в современной альтернативной России, где не случилось Октябрьской революции и по-прежнему царствует дом Романовых. Сейчас проект находится на стадии разработки.

В список премьер также вошли — политический триллер «Спойлер» по сценарию Сергея Минаева и ретро-хоррор по роману Александра Иванова «Пищеблок». События последнего происходят в небольшом пионерском лагере на берегу Волги в разгар Олимпиады 1980 года.

Среди других оригинальных шоу «Кинопоиск HD»:

«Просто представь, что мы знаем», новый сериал Романа Волобуева о редакции анонимного телеграм-канала;

«Беспринципные», комедийный сериал по рассказам Александра Цыпкина о неприличных историях, которые случаются с приличными, казалось бы, жителями Патриарших прудов;

«Настя, соберись!» — многосерийное драмеди с Любовью Аксеновой в главной роли;

«Я не шучу» — история Лены, которая живет в мегаполисе и ищет себя и любовь, лавируя между карьерой, воспитанием детей, общением с бывшими мужьями и свекровью.

После выхода в прокат на сервисе будут доступны главные фестивальные фильмы года от российских режиссеров. В их числе:

Показанная на Берлинском кинофестивале 2020 драма Вадима Перельмана «Уроки фарси»;

Триумфатор «Кинотавра» и Венецианского кинофестиваля, приключенческий фильм «Китобой» от режиссера Филиппа Юрьева;

Фильм открытия кинофестиваля «Меридианы Тихого» — драма Павла Лунгина «Эсав» по одноименной семейной саге Меира Шалева;

Участник конкурсной программы ММКФ-2020 — триллер «Гипноз» Валерия Тодоровского.

Весной 2021 года на «Кинопоиск HD» выйдут новые сезоны сериалов «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр».

Ранее пользователи «КиноПоиска» назвали фильмы, над которыми они плакали. Чаще всего упоминаются «Белый Бим Черное ухо», «Хатико: Самый верный друг», «Терминатор-2: Судный день», «Зеленая миля» и «Список Шиндлера».