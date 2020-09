Нора Джонс выпустила сингл «Hurts to Be Alone» и анонсировала расширенную версию нового альбома

Американская певица Нора Джонс выпустила клип на новый сингл «Hurts to Be Alone» и анонсировала выход расширенной версии своего последнего альбома «Pick Me Up Off the Floor», вышедшего ранее в этом году.

Делюкс-пластинку с 30 треками выпустят 16 октября, на ней будут джазовые стандарты в исполнении певицы, а также несколько новых песен — ранее не издававшийся сингл «Light Wind Blowing», кавер на песню Криса Кристофферсона «For the Good Times» и кавер на песню отца Джонс Рави Шанкара «I Am Missing You».