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У «Больницы Никербокер» будет третий сезон. Его снимет режиссер «Лунного света» Барри Дженкинс

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:33

Сериал «Больница Никербокер» получит третий сезон, его поставит режиссер фильма «Лунный свет» Барри Дженкинс. Об этом сообщает IndieWire со ссылкой на создателя шоу Стивена Содерберга.

По словам Содерберга, разработка нового сезона медицинской драмы пока находится на ранней стадии. Однако сценарий пилотной серии уже написан — над ним работали постоянные авторы «Больницы Никербокер» Джек Эмиел и Майкл Беглер, а также звезда шоу Андре Холланд и режиссер Барри Дженкинс.

Содерберг признался, что прочитал текст первой серии, и назвал сценарий «потрясающим». По мнению режиссера, работа над продолжением сериала «быстро продвигается». По поводу своего участия в третьем сезоне шоу Содерберг отметил: «Это полностью ребенок Барри».

В данный момент Дженкинс заканчивает съемки сериала «Подземная железная дорога», посвященного истории беглой темнокожей рабыни. В ближайшее время он планирует написать сценарий художественной адаптации документальной ленты «Вирунга», над которой также работает Леонардо ДиКаприо.

Содерберг, в свою очередь, занимается продюсированием третьей части комедийной серии «Билл и Тед», в которой снялись Киану Ривз и Алекс Уинтер. Во время карантина режиссер написал три сценария, в том числе продолжение своего дебюта «Секс, ложь и видео». Кроме того, кинематографист планирует снять сиквел фильма «Птица высокого полета» и выпустить на HBO Max драму «Пусть говорят» c Мэрил Стрип.

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