Ученые: люди с густыми бровями чаще ведут себя эгоцентрично и самовлюбленно

Люди с густыми бровями чаще ведут себя эгоцентрично и самовлюбленно. К такому выводу пришли ученые Миранда Джакомин и Николас Рул во время исследования, итоги которого опубликовал Journal of Personality.

В ходе работы, за которую Джакомин и Рул получили Шнобелевскую премию, ученые проанализировали портреты 39 студентов Университета Торонто. Все они прошли тест на признаки нарциссической личности, во время которого могли согласиться или не согласиться с такими утверждениями, как «Если бы я управлял миром, он был бы лучше» и «Я легко манипулирую людьми».

Затем исследователи попросили 28 добровольцев оценить фотографии студентов и дать им характеристику по шкале от 1 (совсем не похож на нарцисса) до 8 (крайне похож на нарцисса). Волонтеры также описывали, какие черты во внешности указывают, по их мнению, на нарциссизм.

«Мы провели длинную серию экспериментов, в которых мы постепенно сокращали число черт, указывающих на нарциссизм, до тех пор, пока не смогли выделить брови как ключевой признак», — рассказала Джакомин.

Ученые классифицировали брови каждого участника исследования, описав их плотность, форму, ухоженность и выразительность. Чем более выразительными были брови, тем больше оказалась вероятность обнаружить у человека нарциссические черты. Остальные критерии практически не играли роли в оценке.

При этом, по словам Джакомин, влияет ли на восприятие бровей использование косметических средств по уходу за ними — неизвестно.