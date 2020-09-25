Spotify, Epic Games, Deezer и другие компании образовали коалицию против Apple

13 технологических компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений, образовали коалицию, которая будет выступать против политики Apple. Об этом сообщил ТАСС.

Объединение получило название Коалиция за честность в среде приложений (Coaliton for App Fairness). В него вошли, среди прочих, музыкальные сервисы Spotify и Deezer, разработчик онлайн-игры Fortnite — Epic Games, и создатель приложения для знакомств Tinder — Match Group.

Представители коалиции намерены отстаивать интересы создателей мобильных приложений и бороться за здоровую конкурентную среду в своей сфере. В частности, они надеются добиться снижения комиссии App Store (сейчас она составляет 30%), а также рассчитывают, что онлайн-магазины не смогут больше принудительно удалять приложения без весомых на то причин.

Ранее высокую комиссию App Store уже критиковал основатель Telegram Павел Дуров. В июле он подробно объяснил, почему политика Apple плоха для пользователей.

А в августе Apple оказалась в центре скандала, связанного с удалением популярной игры Fortnite из App Store. «Афиша Daily» подробно разбиралась, как поссорились Epic Games и Apple и что стоит за историей этого конфликта. Из материала в том числе можно узнать подробнее о претензиях Spotify к Apple.