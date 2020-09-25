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Spotify, Epic Games, Deezer и другие компании образовали коалицию против Apple

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:18

13 технологических компаний, занимающихся разработкой мобильных приложений, образовали коалицию, которая будет выступать против политики Apple. Об этом сообщил ТАСС.

Объединение получило название Коалиция за честность в среде приложений (Coaliton for App Fairness). В него вошли, среди прочих, музыкальные сервисы Spotify и Deezer, разработчик онлайн-игры Fortnite — Epic Games, и создатель приложения для знакомств Tinder — Match Group.

Представители коалиции намерены отстаивать интересы создателей мобильных приложений и бороться за здоровую конкурентную среду в своей сфере. В частности, они надеются добиться снижения комиссии App Store (сейчас она составляет 30%), а также рассчитывают, что онлайн-магазины не смогут больше принудительно удалять приложения без весомых на то причин.

Ранее высокую комиссию App Store уже критиковал основатель Telegram Павел Дуров. В июле он подробно объяснил, почему политика Apple плоха для пользователей.

А в августе Apple оказалась в центре скандала, связанного с удалением популярной игры Fortnite из App Store. «Афиша Daily» подробно разбиралась, как поссорились Epic Games и Apple и что стоит за историей этого конфликта. Из материала в том числе можно узнать подробнее о претензиях Spotify к Apple.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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