Часы в Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы

Знаменитые часы на Юнион-сквер в Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы — по мнению авторов проекта, до нее осталось чуть более семи лет, сообщает The New York Times.

Таймер установили на Махнэттене более 20 лет назад, все это время он считался одним из самых загадочных арт-объектов города. По мнению местных жителей, часы указывали на площадь уничтожаемых ежегодно тропических лесов или отслеживали мировое население. На самом деле, они показывали время, но отсчитывали часы, минуты и секунды необычным образом — до и после полуночи.

Новую жизнь часам подарили художники Ган Голан и Эндрю Бойд. Они придумали проект «Климатические часы» — теперь таймер на Юнион-сквер показывает время, оставшееся у человечества на решение экологических проблем. Ранее художники сделали подобные ручные часы для шведской активистки Греты Тунберг — они подарили их девочке перед ее выступлением на саммите ООН.