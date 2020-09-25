Часы в Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы

Знаменитые часы на Юнион-сквер в Нью-Йорке начали отсчитывать время до климатической катастрофы — по мнению авторов проекта, до нее осталось чуть более семи лет, сообщает The New York Times.
Таймер установили на Махнэттене более 20 лет назад, все это время он считался одним из самых загадочных арт-объектов города. По мнению местных жителей, часы указывали на площадь уничтожаемых ежегодно тропических лесов или отслеживали мировое население. На самом деле, они показывали время, но отсчитывали часы, минуты и секунды необычным образом — до и после полуночи.
Новую жизнь часам подарили художники Ган Голан и Эндрю Бойд. Они придумали проект «Климатические часы» — теперь таймер на Юнион-сквер показывает время, оставшееся у человечества на решение экологических проблем. Ранее художники сделали подобные ручные часы для шведской активистки Греты Тунберг — они подарили их девочке перед ее выступлением на саммите ООН.
Часы на Юнион-сквер отсчитывают время, за которое исчерпается «углеродный бюджет» человечества — допустимое количество диоксида углерода, которое может оказаться в атмосфере. Время до необратимой климатической катастрофы рассчитали ученые из исследовательского института Меркатор в Берлине.
Они предположили, за какое время человечество достигнет точки невозврата, если темпы выбросов не будут снижены и температура на планете повысится на 1,5 градуса (такое потепление ожидают ученые в 2030–2052 годах, согласно докладу экспертов ООН по климатическим изменениям).
О критических изменениях климата свидетельствуют многие научные исследования. В частности, в Арктике продолжает стремительно таять морской лед. Таяние ледников Гренландии ученые уже назвали необратимым. Тают льды и в горах, например, в Доломитовых Альпах.
Глобальное потепление климата влияет на флору и фауну. Испанские ученые обнаружили, что под угрозой вымирания могут оказаться соловьи. А биологи из Великобритании и Канады заявили, что «климатический хаос» приводит к массовому вымиранию шмелей.