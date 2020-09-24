перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Netflix впервые покажет российский документальный фильм. Им станет лента Ангелины Голиковой «Кресты» 0:51
Сервис для знакомств Badoo запустил портал о сексе, отношениях и принятии себя Вчера в 23:43
В Петербурге запустили программу помощи подросткам, пережившим сексуальное насилие Вчера в 23:15
Американец умер от того, что ел слишком много лакричных конфет. Они вредны для сердца и почек Вчера в 22:49
Andrew Maximov/YouTube «Последняя возможность уйти»: в Беларуси научили ИИ идентифицировать силовиков под масками
«Последняя возможность уйти»: в Беларуси научили ИИ идентифицировать силовиков под масками Вчера в 22:32
Михаил Горбачев поддержал протестующих белорусов Вчера в 22:08
Героиня сериала «Гравити Фолз» Мэйбл Пайнс спела кавер на песню Карли Рэй Джепсен «Сall Me Maybe» Вчера в 22:06
Навальный останется в Германии до конца курса реабилитации после отравления «Новичком» Вчера в 21:48
В Оксфорде защитили диссертацию по онкологии с помощью жонглирования. Так аспирантка объясняла ДНК Вчера в 21:42
hbieser/Pixabay Джеймстаунский фонд: Китай отправил жителей Тибета в учебно-трудовые лагеря
Джеймстаунский фонд: Китай отправил жителей Тибета в учебно-трудовые лагеря Вчера в 20:58
Арест квартиры Навального, редизайн «Википедии» и другие новости дня Вчера в 20:55 Дайджест
Кононов, Вересков, Горбунова: объявлен лонг-лист премии «НОС» Вчера в 20:49
В Москве сносят историческую водонапорную башню XIX века. Ее признали самостроем Вчера в 20:34
«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин, но только для пожилых людей Вчера в 20:13
Гном Гномыч обратился к Путину. Он попросил запретить публикацию в СМИ «гадостей» о детях Вчера в 19:54
Wikimedia «Википедия» поменяет дизайн. Впервые за 10 лет
«Википедия» поменяет дизайн. Впервые за 10 лет Вчера в 19:11
Крупнейшая в Германии сеть книжных выставила на полках китайскую пропаганду Вчера в 18:16
Mitzva Bar и «Афиша Daily» устроят глэмпинг-вечеринку. С палатками и грилем! Вчера в 18:05
Страны Евросоюза отказались признавать Лукашенко президентом Беларуси Вчера в 17:39
В Казахстане отменили смертную казнь Вчера в 17:19
Отключить рекламу

Сервис для знакомств Badoo запустил портал о сексе, отношениях и принятии себя

Юлия Онодэра
Вчера в 23:43

Сервис для знакомств Badoo запустил портал о сексе, отношениях и принятии себя под названием Badoo Hotline. Об этом «Афише Daily» рассказали создатели проекта.

В разработке сайта участвовали секс-коучи, психологи, сексологи и редакторы онлайн-медиа «Теории и Практики». Они помогли сформировать контент об интимном здоровье, полиамории, виртуальной безопасности, любви к порно, кинки-вечеринках и многом другом. На портале размещены не только статьи, но и различные интерактивные материалы, а также аудио.

«Сейчас доступно очень много информации о безопасном сексе в офлайне, но совсем нет информации о виртуальной безопасности и приватности. Цель проекта — просветительская, мы поддерживаем любые формы и форматы общения и хотим быть для наших пользователей надежным партнером, который ни к чему не призывает, а просто рассказывает и делится нужной и полезной информацией об отношениях между людьми», — рассказала бренд-директор Badoo Олеся Нестерова.

Портал пока доступен только с мобильных устройств. Вход на платформу осуществляется через виртуальных операторов — их озвучили голосами из сериалов «Секс в большом городе» и «Блудливая Калифорния». Также к озвучке привлекли амбассадоров проекта — Васю Аккермана и Лукерью Ильяшенко.

В начале сентября канадские и американские ученые опубликовали исследование, согласно которому интерес к порнографии у людей, состоящих в отношениях, не зависит от степени удовлетворенности этими отношениями.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
мелодрама
Стрельцов
Александр Петров в роли легендарного советского футболиста
мелодрама
После. Глава 2
Сиквел популярной любовной мелодрамы
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить