В разработке сайта участвовали секс-коучи, психологи, сексологи и редакторы онлайн-медиа «Теории и Практики». Они помогли сформировать контент об интимном здоровье, полиамории, виртуальной безопасности, любви к порно, кинки-вечеринках и многом другом. На портале размещены не только статьи, но и различные интерактивные материалы, а также аудио.

Сервис для знакомств Badoo запустил портал о сексе, отношениях и принятии себя под названием Badoo Hotline . Об этом « Афише Daily » рассказали создатели проекта.

«Сейчас доступно очень много информации о безопасном сексе в офлайне, но совсем нет информации о виртуальной безопасности и приватности. Цель проекта — просветительская, мы поддерживаем любые формы и форматы общения и хотим быть для наших пользователей надежным партнером, который ни к чему не призывает, а просто рассказывает и делится нужной и полезной информацией об отношениях между людьми», — рассказала бренд-директор Badoo Олеся Нестерова.

Портал пока доступен только с мобильных устройств. Вход на платформу осуществляется через виртуальных операторов — их озвучили голосами из сериалов «Секс в большом городе» и «Блудливая Калифорния». Также к озвучке привлекли амбассадоров проекта — Васю Аккермана и Лукерью Ильяшенко.

В начале сентября канадские и американские ученые опубликовали исследование, согласно которому интерес к порнографии у людей, состоящих в отношениях, не зависит от степени удовлетворенности этими отношениями.