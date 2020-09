Американец умер от того, что ел слишком много лакричных конфет. Они вредны для сердца и почек

54-летний строитель из американского штата Массачусетс умер из‑за того, что ел слишком много лакричных конфет, пишет Би-би-си.

По информации издания, мужчина съедал ежедневно около полутора пакетиков черной лакрицы. Он не испытывал никакого недомогания в связи со своей привычкой, но однажды его сердце остановилось — это произошло, когда строитель зашел в ресторан быстрого питания.

Вскоре на сайте The New England Journal of Medicine появилась публикация, в которой врачи утверждают, что причина смерти мужчины — глицирризиновая кислота, содержащаяся в лакрице. По словам медиков, она может вызывать гипертонию, гипокалиемию (недостаток калия в организме), метаболический алкалоз, фатальные аритмии и почечную недостаточность.

У погибшего пациента, как отмечают врачи, наблюдались все перечисленные заболевания. Кроме того, мужчина ухудшил свое состояние тем, что за некоторое время до смерти перешел с красных лакричных конфет на черные — об их опасности для сердца Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупреждало еще в 2017 году.

Подробно о лакрице, а также о глютене, сейтане и имбирном пиве «Афише Daily» рассказывал повар Иван Шишкин.