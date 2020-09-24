В Оксфорде защитили диссертацию по онкологии с помощью жонглирования. Так аспирантка объясняла ДНК

24-летняя аспирантка Оксфордского университета Хира Джавайд начала жонглировать во время защиты диссертации по онкологии. Так она объяснила, как устроен процесс метилирования ДНК — изменения молекулы без модификации самой последовательности в ДНК. Об этом пишет Metro.

Девушка жонглировала более семи лет, однако в последние годы она забросила это хобби из‑за учебы. Недавно она познакомилась с однокурсником, который жонглирует под классическую музыку на территории кампуса Оксфордского университета, и снова вернулась к занятиям.