Джеймстаунский фонд: Китай отправил жителей Тибета в учебно-трудовые лагеря

Власти Китая отправили сотни тысяч жителей Тибета в военизированные учебные центры, которые напоминают трудовые лагеря. Об этом сообщается в докладе Джеймстаунского фонда — американской неправительственной исследовательской организации.

Доклад основан на сообщениях СМИ, политических документах и спутниковых снимках. Джеймстаунский фонд утверждает, что ситуация в Тибете похожа на происходящее в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по данным журналистов и правозащитников, около миллиона мусульман-уйгуров удерживают в «лагерях перевоспитания».

Пекин заявляет, что структуры, в которых находятся уйгуры, — это не лагеря, а учебные центры по борьбе с экстремизмом. В Тибете же, как уверяют власти, граждан обучают работе в промышленности: это якобы позволяет трудоустроить крестьянское население и справиться с бедностью в регионе.

По словам китайского МИД, в учебных центрах не используется принудительный труд. Однако правозащитники считают, что в Тибете и Синьцзяне этнические меньшинства подвергаются идеологической обработке и культурному, а также религиозному притеснению. Об этом ранее заявлял глава тибетского правительства Лобсанг Сангай.

«В контексте усиливающейся политики Пекина по ассимиляции этнических меньшинств весьма вероятно, что такие меры приведут в долгосрочной перспективе к потере языкового, культурного и духовного наследия», — отмечают авторы исследования.

Отчет Джеймстаунского фонда, составленный под руководством Адриана Зенца, свидетельствует о том, что с января по июль 2020 года «переподготовку» прошли около полумиллиона земледельцев и скотоводов, то есть 15% населения Тибета. Власти планируют переселить этих людей как в пределах Тибета, так и в другие регионы Китая.

В дальнейшем китайские власти собираются создать программы по «выработке трудовой дисциплины, обучению китайскому языку и рабочей этике» — они должны «устранить ленивых людей» и избавиться от отношения к работе, которое в Китае описывают как «не могу, не хочу, не посмею». Что конкретно будет в учебных программах, пока неизвестно.

Ранее управление по киберпространству Китая запретило крупным китайским СМИ писать о премьере фильма «Мулан». Предполагается, что запрет связан с тем, что картину снимали в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.