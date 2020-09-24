«Интерфакс»: в Москве могут снова ввести карантин, но только для пожилых людей

Власти Москвы рассматривают возможность повторного карантина для пожилых людей и горожан с хроническими заболеваниями. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, «число заболевших коронавирусом в Москве медленно, но верно растет», это, как считает источник, ставит под угрозу жизнь и здоровье уязвимых категорий граждан.

При этом собеседник отметил, что пока «закрывать» экономику, а также возвращаться к пропускному режиму в столице не планируется.

В России с прошлой субботы ежедневно выявляют более 6000 случаев заражения коронавирусом. По информации оперштаба, накануне за сутки зафиксировали 6595 новых заболевших. Больше всего зараженных COVID-19 в Москве, Петербурге и Московской области. За все время пандемии от вируса скончались 19 948 человек.