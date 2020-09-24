Крупнейшая в Германии сеть книжных выставила на полках китайскую пропаганду

Крупнейшая в Германии сеть книжных магазинов Thalia продала место на своих книжных полках для китайских пропагандистских книг. В их числе — сборник речей Си Дзиньпина, пишет DW.

Первой на китайскую литературу в Thalia обратила внимание специалист по Китаю из Берлина, имя которой не раскрывается. По ее словам, независимой критической литературы о властях КНР на полках не было — продавец объяснила ей, что «торговые площади выкуплены» китайской госкомпанией, а книги предоставлены издательствами из Китая.

В ответ на запрос журналистов Thalia подтвердила, что заключила соглашение о предоставлении своих торговых площадей китайскому партнеру.

«Мы имеем право и должны обсуждать, как можно видеть ситуацию с другой перспективы. Мы считаем, что таким образом отреагировали на растущий интерес к китайским книгам», — говорится в заявлении компании.

В самом Китае в начале сентября заблокировали единственную в стране соцсеть на монгольском языке Bainu.