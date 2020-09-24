В Казахстане отменили смертную казнь

Правительство Казахстана приняло решение присоединиться к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предполагает отмену смертной казни. Об этом пишет Tengrinews со ссылкой на сообщение МИД страны.

По данным издания, официальный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал второй факультативный протокол пакта. О решении присоединиться к нему президент страны Касым-Жомарт Токаев объявил 23 сентября.

При этом отмена высшей меры наказания в стране не окончательна — для полного отказа от смертной казни предстоит отменить 17 статей Уголовного кодекса и 15-ю статью Конституции.

С 2003 года в стране действует мораторий на смертную казнь. В период c 1990 по 2003 год было исполнено 536 смертных приговоров.

В Центральной Азии смертная казнь также не отменена полностью в Таджикистане — там на нее с 2004 года действует мораторий. Киргизия, Туркменистан и Узбекистан отказались от этой меры пресечения в период между 1999 и 2008 годами.