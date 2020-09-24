Россиян, вернувшихся из‑за рубежа, обязали изолироваться до результатов теста на коронавирус

Россияне, прибывшие из‑за границы, обязаны самоизолироваться до получения результатов теста на коронавирус, проведенного методом ПЦР. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России Анны Поповой, пишет «Интерфакс».

Обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в Россию действовал с марта по середину июля. После этого прибывающим разрешили не соблюдать самоизоляцию, если они предоставят отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, полученный не ранее чем за три дня до въезда в Россию.

Если приезжающий еще не проходил ПЦР-тест, он может сдать его платно в России в течение трех дней после пересечения границы. При положительных результатах теста прибывший должен будет изолироваться по месту жительства или пребывания и выполнять указания врача.

В начале сентября суд впервые назначил штраф петербуржцу, который не загрузил в трехдневный срок результаты теста на коронавирус на портал Госуслуг. Сообщалось, что с 2 августа в Петербурге был составлен 101 подобный протокол.