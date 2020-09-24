В Краснодаре хотят построить несколько микрорайонов из мусора

Совет по экологическому строительству в России (RuGBC) намерен построить в Краснодаре несколько жилых микрорайонов из вторсырья. Об этом заявил председатель совета Гай Имз на инвестиционном форуме BRICS+ в Сочи, пишет ТАСС.

Речь идет о новых жилых микрорайонах рядом с поселками Знаменский и Новознаменский, чья общая площадь составит 750 гектаров. В качестве строительных материалов будут применяться отходы вроде автомобильных шин или стеклянных бутылок. «Можно строить из них, перерабатывать, делать тротуарную плитку, старые стеклянные бутылки можно использовать для утепления здания», — пояснил Имз.

По его словам, проект в Краснодаре — это «новый город, который будет построен по экологическим принципам». Глава RuGBC считает, что Россия — лидер по применению экологического строительства среди европейских стран. В качестве аргумента он привел объекты для зимних Олимпийских игр в Сочи. Других подробностей реализации проекта и его сроки не уточняются.

Экологичное строительство стало одним из главных трендов в урбанистике 2019 года, отмечал в материале для «Афиши Daily» основатель бюро «Урбан стрит 14» Артем Герасименко. «Исследования по снижению использования пластика в строительстве, защита городов от наводнений и других последствий смены климата, энергоэффективные здания и снижение роли автомобилей в городах — обязательные темы всех ведущих урбанистических форумов», — отмечал он.

В 2019 году бюро Foster + Partners обязалось возводить углеродно-нейтральные здания, а Королевский институт британских архитекторов (RIBA) официально признал роль архитекторов в изменении климата. Уже в 2020-м в Европе анонсировали создание школы «нового Баухауса», которая займется развитием зеленого дизайна и экологичной архитектуры.