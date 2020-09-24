Канье Уэст хочет добиться мест в советах директоров adidas и Gap с помощью постов в твиттере

Канье Уэст написал в своем твиттере два поста, в которых в ультимативной форме потребовал предоставить ему места в советах директоров adidas и Gap.

Рэпер заявил, что «будет носить только «джорданы» и «не будет ничего выпускать с Gap», пока не добьется желаемого. Каждый пост уже собрал около 100 тыс. лайков и тысячи ретвитов.

Уэст вместе с adidas выпускает линейку кроссовок Yezzy — а весной они выпустили и тапочки. В июле 2020 года было объявлено о намерении музыканта создать линейку кроссовок Yeezy Gap.

Как посты Канье Уэста повлияют на его отношения с брендами, неизвестно — adidas и Gap пока не отреагировали на них.

В последнее время Уэст странно ведет себя в соцсетях — ранее он опубликовал серию постов, в которых заявил, что не будет выпускать новую музыку, пока компании Universal Music Group и Sony/ATV Music Publishing не освободят его от обязательств по контрактам. Он также назвал себя новым Моисеем и поделился фотографией Владимира Путина на тренировке по дзюдо. В сентябре он нарушил политику конфиденциальности Twitter, выложив в открытый доступ личный номер редактора Forbes.