«Кому надо было знать об этом, они знали»: Александр Лукашенко прокомментировал тайную инаугурацию

Александр Лукашенко прокомментировал свою вчерашнюю инаугурацию, которую нигде не анонсировали. Его слова приводит «БелТА».

«Соседние государства, особенно Польша, вы знаете, какую позицию заняли. Даже по вчерашней инаугурации какая‑то не то обида, не то претензии, что мы не сообщили полякам, литовцам, украинцам, чехам или еще кому‑то, что будем проводить это мероприятие.

Ну, по-моему, по законам Беларуси мы никого не должны из западных государств и вообще кого‑то предупреждать. Это внутреннее дело нашей страны. И критика только одна: не то тайна, не то таинство. Знаете, на инаугурацию были приглашены около двух тысяч человек вместе с военными. И в тайне это сохранить практически невозможно», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он отметил, что в польских телеграм-каналах сообщалась дата инаугурации, а перед ней президентский кортеж проехал прямо по центру города. Итог Лукашенко вывел такой: «Кому надо было знать об этом, они знали».

Лукашенко высказался и о том, что некоторые страны не признали его президентом: «Кричат о том, что они что‑то не признают у нас. Вы знаете, мы никого и не просили признавать или не признавать наши выборы, <…> легитимность вновь избранного президента. Главное, чтобы это соответствовало Конституции нашей страны. И если они видят несоответствия, лучше об этом пусть скажут».

Вчера, 23 сентября, в Беларуси прошла тайная инаугурация Александра Лукашенко, ее никак не анонсировали в СМИ. На церемонии Лукашенко, вступивший в должность президента, сказал, что цветная революция в стране не состоялась, а «люди в погонах проявили стойкость и мужество».

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская записала видеообращение. В нем она назвала инаугурацию фарсом и заявила, что является единственным лидером, избранным белорусским народом.

Вечером в стране начались массовые протесты, ОМОН снова применил силу против мирных демонстрантов: силовики использовали дубинки, водометы и даже огнестрельное оружие. Протестующие перекрывали дороги и возводили баррикады. Власти отрицают, что использовали для разгона протестов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и огнестрельное оружие.

Правозащитный центр «Весна» сообщает о более 300 задержанных за вчерашний день в Беларуси.