ВЦИОМ: 75% россиян не хотят видеть своих детей и внуков блогерами

Подавляющее большинство россиян — 75% — не хотели бы, чтобы их дети или внуки становились блогерами, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

По мнению этих респондентов, профессию блогера нельзя называть профессией, это занятие для бездельников, которое отнимает много времени, нестабильно в плане заработка и мешает саморазвитию. Некоторые из них (таких меньшинство, около 2%) считают, что быть блогером вообще опасно.

При этом результат почти не зависел от возрастной группы, хотя, конечно, чем старше были опрашиваемые, тем чаще отвечали «нет» на вопрос об одобрении блогерского будущего для своих детей. При этом примерно половина опрошенных (51%) считают, что это просто мода и блогеры в будущем перестанут быть востребованы. 35% респондентов уверены, что это работа будущего. Только у группы 18–24 лет в пользу блогеров высказались больше людей, чем против (50 против 44%).

Сотрудники ВЦИОМ опросили 1600 человек старше 18 лет, респондентам звонили по телефонам (как по стационарным, так и по мобильным).