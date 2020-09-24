Сбербанк переименуют просто в «Сбер». Теперь официально

Сбербанк официально отказался от части «-банк» в своем названии — теперь он просто «Сбер». Кроме того, у компании новый логотип, о чем ее представители сообщили на конференции «СберКонф».

Также будут переоборудованы отделения банка: в них появятся детская комната, кофемашины, постаматы для получения посылок «СберЛогистики», столики для общения клиентов и сотрудников, специальная биометрическая система для распознавания посетителя.

Новые банкоматы «Сбера» получат функцию распознавания лица и голосового управления, а также научатся, например, вызывать для клиента такси. Необходимости в использовании пластиковых карточек больше нет.

Сбербанк активно продолжает развивать направления, не связанные с финансовыми услугами. Например, накануне компания приобрела 100% акций компании «Звук», разработчика стриминговой платформы Zvooq. На базе нее создан сервис «СберЗвук», который интегрируют в экосистему Сбербанка.