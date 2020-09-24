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TikTok удалил более 250 видео по запросу российских властей. Возможно, они были связаны с темой ЛГБТ

Анастасия Цой
Сегодня в 9:20

Сервис TikTok удалил более 250 роликов по запросу российских властей. Об этом сообщил директор TikTok по связям с органами государственной власти в Европе Тео Бертрам, пишет CNBC.

Бертрам заявил, что всего с начала года и по конец июля по требованию разных стран удалили около 500 видеозаписей. Около половины из них были удалены по запросам российских властей. При этом он не уточнил, из‑за чего были удалены видео. Однако издание добавило, что Россия «имеет репутацию страны, дискриминирующей ЛГБТ-комьюнити».

«Российский закон ужасен, но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем», — сказал Бертрам. Возможно, он имел в виду закон о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

В ответ на это российское представительство TikTok заявило «360°», что удаленные ролики «никак не связаны с ЛГБТ». Там также отметили, что в публикации не говорилось об удалении ЛГБТ-контента (напрямую это действительно не говорилось).

Летом прошлого года Роскомнадзор решил проверить TikTok «на предмет наличия детской порнографии и другой запрещенной в России информации». Сервис заявил, что готов к сотрудничеству с российскими властями.

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