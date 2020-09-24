Дом Карен ван дер Бик из сериала «Блудливая Калифорния» выставили на продажу

Поместье в районе Шерман-Окс в Лос-Анджелесе можно купить за 4 995 000 долларов. Здание известно не только как резиденция Карен ван дер Бик и ее мужа Ричарда Бейтса — в сериале их роли исполнили Наташа МакЭлхоун и Джейсон Бех — но и как дом детектива Роджера Мурто из сериала «Смертельное оружие».

Двухэтажный дом был построен в 1942 году и полностью обновлен в 2008 году архитектором Кеном Унгаром. В особняке пять спален и пять ванных комнат, а также кабинет, гостиная, столовая, кухня и комнаты для прислуги. Во всем здании выложены деревянные полы. Кроме того, в доме установлены несколько дровяных каминов.

Сериал «Блудливая Калифорния» выходил на американском телеканале Showtime в 2007–2014 годах. Он рассказывал о жизни писателя Хэнка Муди, роль которого исполнил Дэвид Духовны. Сериал придумал продюсер и телесценарист Том Капинос, сейчас работающий над шоу «Люцифер», пятый сезон которого уже можно посмотреть на Netflix.