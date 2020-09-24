перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дом Карен ван дер Бик из сериала «Блудливая Калифорния» выставили на продажу 4:01
«Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн-формате 3:22
Эксперт по ДТП сайт: 264УК.РФ/YouTube В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики
В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики 2:53
У американских метеорологов закончились имена для ураганов. В этом году их было слишком много 2:16
В ЕГЭ по обществознанию добавят вопросы о поправках к Конституции России 1:06
В Австралии погибли 380 китов. Они выбросились на берег Тасмании 0:36
В «Аптекарском огороде» открылся «Сад дождя». В нем растут дербенники и ирисы Вчера в 23:36
iDKHOW/YouTube Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW
Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW Вчера в 22:41
Петербургские активисты хотели посадить каштаны на Петроградке. Спустя год им согласовали три дерева Вчера в 22:40
Sotheby's запустил аукцион в честь The Beatles. Среди лотов — очки Джона Леннона Вчера в 21:59
Канадская нойз-рок группа METZ выпустила сингл «Blind Youth Industrial Park» Вчера в 21:59
Владимир Путин предложил обязать правительство помогать некоммерческим организациям Вчера в 21:14
AbbyMartin/Twitter Умер американский историк Стивен Коэн. Он исследовал СССР и Россию
Умер американский историк Стивен Коэн. Он исследовал СССР и Россию Вчера в 20:44
«Это, конечно, фарс»: Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное тайной инаугурации Вчера в 20:38
В Беларуси начались протесты против инаугурации Лукашенко. ОМОН снова избивает людей Вчера в 20:29
Навального выписали, Лукашенко устроил тайную инаугурацию и другие новости дня Вчера в 20:27 Дайджест
пресс-материалы В сети появился трейлер белорусской черной комедии «Спайс Бойз»
В сети появился трейлер белорусской черной комедии «Спайс Бойз» Вчера в 19:54
Эксперты: у калифорнийского вина будет копченый привкус из‑за лесных пожаров Вчера в 19:38
«ВКонтакте» поможет пользователям следить за здоровьем Вчера в 18:48
«Открытые медиа» узнали, кто будет реставрировать Средние торговые ряды на Красной Площади Вчера в 18:47
Отключить рекламу

Дом Карен ван дер Бик из сериала «Блудливая Калифорния» выставили на продажу

Юлия Онодэра
Сегодня в 4:01

Дом главной героини сериала «Блудливая Калифорния» Карен ван дер Бик выставили на продажу. Об этом сообщило издание Variety.

Поместье в районе Шерман-Окс в Лос-Анджелесе можно купить за 4 995 000 долларов. Здание известно не только как резиденция Карен ван дер Бик и ее мужа Ричарда Бейтса — в сериале их роли исполнили Наташа МакЭлхоун и Джейсон Бех — но и как дом детектива Роджера Мурто из сериала «Смертельное оружие».

Двухэтажный дом был построен в 1942 году и полностью обновлен в 2008 году архитектором Кеном Унгаром. В особняке пять спален и пять ванных комнат, а также кабинет, гостиная, столовая, кухня и комнаты для прислуги. Во всем здании выложены деревянные полы. Кроме того, в доме установлены несколько дровяных каминов.

Сериал «Блудливая Калифорния» выходил на американском телеканале Showtime в 2007–2014 годах. Он рассказывал о жизни писателя Хэнка Муди, роль которого исполнил Дэвид Духовны. Сериал придумал продюсер и телесценарист Том Капинос, сейчас работающий над шоу «Люцифер», пятый сезон которого уже можно посмотреть на Netflix.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить