Тюменский мультицентр «Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн формате. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.
12 художников в режиме реального времени создадут произведения на тему «Все еще сильны», которые потом появятся на ситибордах на улицах Тюмени. Лучших участников арт-резиденции выберут эксперты из Берлина, Нью-Йорка, Красноярска и Тюмени, среди которых — стрит-фотограф Дэвид Дюссо и основатель Салона Штутгарта Генри Дэвидсон.
Принять участие в арт-резиденции смогут художники из любого города или страны. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте проекта до 30 сентября. Финальная выставка работ резидентов пройдет с 11 ноября по 11 декабря. Следить за созданием произведений можно будет в инстаграме арт-резиденции.