перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Дом Карен ван дер Бик из сериала «Блудливая Калифорния» выставили на продажу 4:01
«Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн-формате 3:22
Эксперт по ДТП сайт: 264УК.РФ/YouTube В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики
В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики 2:53
У американских метеорологов закончились имена для ураганов. В этом году их было слишком много 2:16
В ЕГЭ по обществознанию добавят вопросы о поправках к Конституции России 1:06
В Австралии погибли 380 китов. Они выбросились на берег Тасмании 0:36
В «Аптекарском огороде» открылся «Сад дождя». В нем растут дербенники и ирисы Вчера в 23:36
iDKHOW/YouTube Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW
Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW Вчера в 22:41
Петербургские активисты хотели посадить каштаны на Петроградке. Спустя год им согласовали три дерева Вчера в 22:40
Sotheby's запустил аукцион в честь The Beatles. Среди лотов — очки Джона Леннона Вчера в 21:59
Канадская нойз-рок группа METZ выпустила сингл «Blind Youth Industrial Park» Вчера в 21:59
Владимир Путин предложил обязать правительство помогать некоммерческим организациям Вчера в 21:14
AbbyMartin/Twitter Умер американский историк Стивен Коэн. Он исследовал СССР и Россию
Умер американский историк Стивен Коэн. Он исследовал СССР и Россию Вчера в 20:44
«Это, конечно, фарс»: Светлана Тихановская записала видеообращение, посвященное тайной инаугурации Вчера в 20:38
В Беларуси начались протесты против инаугурации Лукашенко. ОМОН снова избивает людей Вчера в 20:29
Навального выписали, Лукашенко устроил тайную инаугурацию и другие новости дня Вчера в 20:27 Дайджест
пресс-материалы В сети появился трейлер белорусской черной комедии «Спайс Бойз»
В сети появился трейлер белорусской черной комедии «Спайс Бойз» Вчера в 19:54
Эксперты: у калифорнийского вина будет копченый привкус из‑за лесных пожаров Вчера в 19:38
«ВКонтакте» поможет пользователям следить за здоровьем Вчера в 18:48
«Открытые медиа» узнали, кто будет реставрировать Средние торговые ряды на Красной Площади Вчера в 18:47
Отключить рекламу

«Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн-формате

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:22

Тюменский мультицентр «Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн формате. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы проекта.

12 художников в режиме реального времени создадут произведения на тему «Все еще сильны», которые потом появятся на ситибордах на улицах Тюмени. Лучших участников арт-резиденции выберут эксперты из Берлина, Нью-Йорка, Красноярска и Тюмени, среди которых — стрит-фотограф Дэвид Дюссо и основатель Салона Штутгарта Генри Дэвидсон.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все еще сильны? В последнее время мир переживает новый период. Глобальные проблемы современности представляют собой единую, динамичную, постоянно изменяющую свое состояние систему. Она является открытой, незамкнутой, в нее могут входить вновь возникающие проблемы общечеловеческой значимости, а прежние – по мере их решения – исчезать. Многие проблемы, вставшие перед человечеством, «сцепились друг с другом подобно щупальцам гигантского спрута, окутали всю планету. Число нерешенных проблем растет, они становятся все сложнее, сплетение их все запутаннее, а их «щупальца» с возрастающей силой сжимают в своих тисках планету». Сможет ли человечество решить все эти вопросы, справится ли оно? Есть ли у нас силы исправить наши ошибки? Проблемы затронули все сферы жизни людей. Актуальность и сила искусства остались неизменными? Почему искусство особенно важно в условиях актуализации проблем? Художники покажут зрителям, что мы сильны и несломлены, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, или, возможно, благодаря им.

Публикация от Арт-резиденция для художников (@art_residence_tmn)

Принять участие в арт-резиденции смогут художники из любого города или страны. Для этого им нужно зарегистрироваться на сайте проекта до 30 сентября. Финальная выставка работ резидентов пройдет с 11 ноября по 11 декабря. Следить за созданием произведений можно будет в инстаграме арт-резиденции.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
хип-хоп
Скриптонит
Главный изобретатель русского рэпа
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
живопись
Ненавсегда. 1968–1985
Масштабное исследование искусства брежневской эпохи
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
мелодрама
Ундина
Романтическая сказка от одного из главных представителей «берлинской школы»
рок
«Аквариум»
Заслуженные ветераны русского рока
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить