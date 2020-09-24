«Контора пароходства» откроет арт-резиденцию в онлайн-формате

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Все еще сильны? В последнее время мир переживает новый период. Глобальные проблемы современности представляют собой единую, динамичную, постоянно изменяющую свое состояние систему. Она является открытой, незамкнутой, в нее могут входить вновь возникающие проблемы общечеловеческой значимости, а прежние – по мере их решения – исчезать. Многие проблемы, вставшие перед человечеством, «сцепились друг с другом подобно щупальцам гигантского спрута, окутали всю планету. Число нерешенных проблем растет, они становятся все сложнее, сплетение их все запутаннее, а их «щупальца» с возрастающей силой сжимают в своих тисках планету». Сможет ли человечество решить все эти вопросы, справится ли оно? Есть ли у нас силы исправить наши ошибки? Проблемы затронули все сферы жизни людей. Актуальность и сила искусства остались неизменными? Почему искусство особенно важно в условиях актуализации проблем? Художники покажут зрителям, что мы сильны и несломлены, несмотря на чрезвычайные обстоятельства, или, возможно, благодаря им.