В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке, обнаружили наркотики

В крови певца Эльмина Гулиева, сбившего пешеходов на Остоженке 21 сентября, обнаружили наркотики. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. По данным ТАСС, речь идет о каннабиноидах.

В связи с этим следователи переквалифицировали обвинения на более тяжкие. В отношении музыканта возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств в состоянии опьянения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Таганский суд арестовал Гулиева и заключил его под стражу на два месяца. Рэпер признал свою вину и извинился за ДТП, однако подчеркнул, что «опьянения не было никакого». По словам Гулиева, перед поездкой он принимал таблетки от остеохондроза и антибиотики. Кроме того, медики на месте ДТП сделали ему укол в связи с болью в руке.

Адвокат рэпера Ирина Зарванская планирует обжаловать решение суда. Защита надеется добиться домашнего ареста для Гулеева, который ранее был судим за грабеж и 49 раз нарушал правила дорожного движения.

В минувший понедельник, 21 сентября, Эльмин Гулеев попал в аварию на пересечении Остоженки и Померанцева переулка. Автомобиль певца врезался в проезжавший мимо Mercedes и вылетел на тротуар, где сбил четверых пешеходов, трое из которых госпитализированы с тяжелыми травмами.