В ЕГЭ по обществознанию добавят вопросы о поправках к Конституции России

В Единый государственный экзамен по обществознанию добавят вопросы о принятых летом поправках к Конституции России, сообщает «Интерфакс». Новые задания в ЕГЭ появятся уже в 2021 году.

Всероссийское голосование по поправкам к Конституции длилось неделю — с 25 июня по 1 июля. Избирательные участки находились в багажнике машины, санях, тележке супермаркета и не только, мы собрали фотографии здесь. Часть избирателей смогла проголосовать по поправкам дважды и даже трижды, другие, напротив, придя на участок, узнали, что их голос уже использовали.

За внесение поправок проголосовало, по данным ЦИК, большинство избирателей — 77,92%. Против изменений в Конституции выступили 21,27%. Среди регионов России был только один, в котором жители проголосовали против принятия поправок — Ненецкий автономный округ. Там против поправок высказались 54,57% проголосовавших. «Афиша Daily» рассказывала об основных поправках здесь, всего их — более 200.