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В «Аптекарском огороде» открылся «Сад дождя». В нем растут дербенники и ирисы

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:36

В «Аптекарском огороде» открылась новая экспозиция под названием «Сад дождя». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе Ботанического сада МГУ.

«Сад дождя» призван рассказать о роли дождевой воды в городе. В состав проекта входят павильон-беседка с озелененной кровлей, водопроницаемое мощение на дренирующем основании и водоудерживающий сад-биотоп, засаженный влаголюбивыми растениями.

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Все поверхности сада впитывают воду, а среди растений, в нем представленных — осоки, ирисы, василистники, горцы, лабазники, посконники, дербенники, а также некоторые кустарники и небольшие деревья, например, карликовая береза и пурпурная ива. Всего — более 40 видов растений.

«Ранее ошибочно считалось, что от выпавших в городе осадков нужно как можно быстрее избавляться: для этого задействовали коллекторы, дождеприемники. Однако <…> вода не пополняет грунтовые воды, что плохо для растений <…> В итоге возникла противоположная парадигма: сейчас во всем мире считается, что дождевую воду необходимо как можно дольше задерживать в том месте, где она выпала. Какие есть способы? Во-первых, озеленение кровель», — рассказал ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин.

В «Саду дождя» можно узнать, как устроена зеленая кровля, как удерживается в ней вода и как растут суккуленты. По словам Паршина, такие крыши не требуют фактически никакого ухода и даже полива.

Минувшим летом «Аптекарский огород» заявил о финансовых проблемах, появившихся на фоне кризиса и пандемии коронавируса, и попросил о посетителей о помощи. К середине сентября Ботанический сад собрал необходимую для проведения ежегодного Осеннего фестиваля цветов сумму.

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