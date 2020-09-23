Петербургские активисты хотели посадить каштаны на Петроградке. Спустя год им согласовали три дерева

Активисты проекта «Деревья Петербурга» около года согласовывали с Комитетом по благоустройству посадку каштанов в Петроградском районе. Наконец, им согласовали три дерева, которые скоро появятся на площади Шевченко, сообщила «Собака».

Деревья планируют посадить 17 или 18 октября при помощи сотрудников Комитета. По словам участников проекта, власти было сложно убедить в «необходимости высадить каштаны, а не как обычно — липы или клены». Следующей сложностью стал поиск подходящих растений.

«Оказалось, это целый квест — найти три каштана. В некоторых питомниках каштаны не соответствуют параметрам для высаживания на улице. В других качество оставляет желать лучшего, а в третьих — цены просто запредельные!», — рассказали активисты.

В итоге участникам «Деревьев Петербурга» удалось найти три дерева высотой шесть метров и обхватом около 30 сантиметров. Каждый каштан стоил 40 тысяч рублей — деньги для их покупки собрали жители Петроградки.