Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW

Американская инди-поп-эмо-и-не-только-группа I Don’t Know How but They Found Me (сокращается просто до iDKHOW) выпустила клип на заглавный трек со своего грядущего альбома «Razzmatazz», релиз которого запланирован на 16 октября. Видео было снято на VHS-камеру и позже оцифровано, потому что музыканты не ищут легких путей.

Дуэт I Don’t Know How but They Found Me в 2016 году основали Даллон Уикс, бывший участник Panic! At the Disco, и Райан Симан, бывший участник Falling in Reverse. Свой первый сингл — «Modern Day Cain» — музыканты выпустили в 2017 году, и только сейчас они готовят к выпуску дебютный альбом.