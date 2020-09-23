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Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW

Илья Голубев
Сегодня в 22:41

Американская инди-поп-эмо-и-не-только-группа I Don’t Know How but They Found Me (сокращается просто до iDKHOW) выпустила клип на заглавный трек со своего грядущего альбома «Razzmatazz», релиз которого запланирован на 16 октября. Видео было снято на VHS-камеру и позже оцифровано, потому что музыканты не ищут легких путей.

«К лучшему ли или худшему, многие артисты сейчас обращаются с искусством как с продуктом, который производят. Они строят карьеры, зарабатывают миллионы долларов и становятся знаменитыми, что, конечно, прекрасно, если это их цели, но я не могу заставить себя обращаться с искусством таким образом. Записывая этот трек, я решил посмотреть со стороны на свои предыдущие работы и собрать их все вместе. Это — трек-высказывание, наш главный аргумент», — рассказал о сути «Razzmatazz» основатель группы Даллон Уикс.

Дуэт I Don’t Know How but They Found Me в 2016 году основали Даллон Уикс, бывший участник Panic! At the Disco, и Райан Симан, бывший участник Falling in Reverse. Свой первый сингл — «Modern Day Cain» — музыканты выпустили в 2017 году, и только сейчас они готовят к выпуску дебютный альбом.

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