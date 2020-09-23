Почти домашнее видео в клипе «Razzmatazz» от группы iDKHOW

Американская инди-поп-эмо-и-не-только-группа I Don’t Know How but They Found Me (сокращается просто до iDKHOW) выпустила клип на заглавный трек со своего грядущего альбома «Razzmatazz», релиз которого запланирован на 16 октября. Видео было снято на VHS-камеру и позже оцифровано, потому что музыканты не ищут легких путей.

«К лучшему ли или худшему, многие артисты сейчас обращаются с искусством как с продуктом, который производят. Они строят карьеры, зарабатывают миллионы долларов и становятся знаменитыми, что, конечно, прекрасно, если это их цели, но я не могу заставить себя обращаться с искусством таким образом. Записывая этот трек, я решил посмотреть со стороны на свои предыдущие работы и собрать их все вместе. Это — трек-высказывание, наш главный аргумент», — рассказал о сути «Razzmatazz» основатель группы Даллон Уикс.