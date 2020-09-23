Канадская нойз-рок группа METZ выпустила сингл «Blind Youth Industrial Park». Видео на песню появилось на ютьюб-канале лейбла Sub Pop.

Клип снял режиссер Дилан Фаразин в горах Квинстауна в Новой Зеландии. Вдохновение для видео постановщик искал сначала в классических японских фильмах о самураях — «красивых, но мрачных и жестоких», по мнению Фаразина, а затем — в футуристических инопланетных фантазиях.

«Я начал думать о более футуристической обстановке — более необычной и похожей на сон, и об истории, происходящей на далекой планете, где были бы технологии будущего и некая инопланетная магия… о чем‑то вроде футуристической басни», — рассказал режиссер.