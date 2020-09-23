Президент России Владимир Путин предложил обязать правительство помогать некоммерческим организациям. Он внес соответствующий законопроект в Госдуму, сообщают «Такие дела».

В тексте документа указывается, что кабинет министров должен взаимодействовать с общественными объединениями и религиозными организациями, а также поддерживать волонтерскую деятельность в стране.

«Правительство Российской Федерации принимает меры по поддержке институтов гражданского общества (в том числе некоммерческих организаций), обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики», — говорится в 20-й статье законопроекта.

Ранее Путин внес в Госдуму законопроект о порядке формирования правительства. Согласно ему, президент намерен осуществлять общее руководство правительством.